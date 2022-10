Elektro-Tango mit dem „Tangorra Orquesta Atípica“

Das „Tangorra Orquesta Atípica“ aus Buenos Aires kommt mit seinem Elektrotango in das Kapuziner Kreativzentrum in Ravensburg. Die Musikerinnen und Musiker um den DJ Fran Borra präsentieren ihr kürzlich erschienenes Album „Soltar“ am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr, heißt es in einer Mitteilung des Kreativzentrums. Außerdem werden Eugenia Parrilla aus Buenos Aires und Yanick Wyler aus Zürich auftreten.

Der Eintritt kostet 15 Euro pro Person und die Tickets sind ausschließlich an der der Abendkasse erhältlich. Darüber hinaus geben Eugenia Parrilla und Yanick Wyler für jene, die schon etwas Tango tanzen können, vor dem Konzert zwischen 18.45 und 20 Uhr einen Workshop zum Thema „Musikalische Kontraste im Tango“. Die Teilnahme am Workshop kostet 20 Euro.