Polizeipräsident Ekkehard Falk, von 2000 bis 2005 stellvetretender Leiter der Polizeidirektion Ravensburg, ist Ende April in Stuttgart in den Ruhestand verabschiedet worden. „Polizeipräsident Ekkehard Falk war ein ‚Chef mit Herz‘, der mit hoher Fachkompetenz und viel persönlichem Engagement im täglichen Dienst, im Einsatz und als Projektverantwortlicher beispielhaftes geleistet hat und dabei immer Mensch geblieben ist. Gerade seine herzliche und ehrliche Art, mit der er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnet ist, machte ihn zu einem Vorgesetzten, für den man gerne und mit Freude arbeitete. Als charismatischer und äußerst beliebter Polizeiführer wird er zukünftig der Polizei Baden-Württemberg fehlen", sagte Innenstaatssekretär Wilfried Klenk anlässlich der Verabschiedung von Polizeipräsident Falk.

Die Verabschiedung wurde unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften der Corona-Verordnung lediglich im kleinen Kreis im Innenministerium durchgeführt, teilt das baden-württembergische Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration mit.

Ekkehard Falk bekleidete laut Mitteilung mehrere Spitzenämter bei der Landespolizei Baden-Württemberg, unter anderem bei der ehemaligen Landespolizeidirektion Tübingen, beim Polizeipräsidium Konstanz, dem er bis 2017 als Polizeipräsident vorstand, und zuletzt als Leiter der Projektgruppe der Polizeistrukturreform 2020.

Staatssekretär würdigt Falk

„Was Ekkehard Falk anpackt, gelingt! Darauf konnte man sich immer verlassen, egal an welcher Stelle und in welcher Funktion er bei der Polizei Baden-Württemberg tätig war. Persönlichkeiten wie ihm ist es zu verdan-ken, dass wir in unserem Land seit Jahrzehnten sicher leben können“, erklärte Staatssekretär Klenk in seiner Ansprache.

Wie es in der Mitteilung heißt, trat Ekkehard Falk 1975 in den Polizeidienst ein. 2000 bis 2005 war er bei der Polizeidirektion Ravensburg Leiter des Führungs- und Einsatzstabes und stellvertretender Leiter der Dienststelle. 2014 bis 2017 leitete er das Polizeipräidium Konstanz eher er die Projektgruppe der Polizeistrukturreform 2020 übernahm.