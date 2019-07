EK: Kleine Patienten werdenvon Elefant Otto begrüßt

Ein großer Elefant aus Holz bewacht jetzt dauerhaft den Eingang der Klinik für Kinder und Jugendliche im St.-Elisabethen-Klinikum (EK). Gespendet wurde er von dem Wolpertswender Schnitzer Peter Hecht, teilt die Oberschwabenklinik mit.

Andreas Artlich, Chefarzt der Kinderklinik am EK, freut sich, dass die Skulptur nicht nur von Kindern, sondern auch von Jugendlichen und den Eltern der kleinen Patienten viel beachtet und bestaunt wird. Der Elefant wurde bis auf die vorderen Beine aus einem Stück geschnitzt. Der Baum, eine Linde, stand ehemals am Ravensburger Spohn-Gymnasium und lebt somit nur ein paar Hundert Meter, wenn auch in veränderter Form, weiter. Somit kann er mit seinem Hobby den Kindern und ihren Eltern, die oft in einer Notlage in die Klinik kommen, ein wenig Ablenkung bieten.