EK-Hochhaus: Abriss beginnt

Seit 2009 laufen die Sanierungs-, Um- und Neubauarbeiten am Ravensburger Krankenhaus St. Elisabeth (EK). Jetzt folgt der letzte große Akt: Das 13-geschossige ehemalige Schwesternwohnheim wird abgerissen.

Das Besondere: Während die unteren Ebenen des Hochhauses mit einem Bagger mit enorm langem Arm abgebrochen werden, kommen in den beiden oberen Stockwerken automatische Roboter-Bagger zum Einsatz. Dieses Vorgehen ist ein Novum. Die Baufirma Lämmle aus Eberhardzell hat diese Geräte bisher nur bei der Entkernung von Gebäuden eingesetzt, aber nicht auf dem Dach eines Hauses. Das Unternehmen will durch dieses Pilotprojekt testen, wie Hochhäuser in engen Großstädten leichter abgerissen werden können.

Seit Anfang Juni wurde das 1963 fertiggestellte ehemalige Schwesternwohnheim entkernt. Dort war zuletzt die Verwaltung der Oberschwabenklinik untergebracht. Anfang nächster Woche werden die Roboter-Bagger mit einem Kran auf die Dachflächen gehoben. Sie werden wohl zwei Wochen für die beiden oberen Etagen brauchen. Länger dauert der Rest der Abbrucharbeiten. Projektleiter Albert Schmid von der Immobilien-Tochter des Kreises IKP schätzt, dass der Abriss bis Ende Oktober dauern wird.

Die Bagger arbeiten so, dass nicht große Beton- und Stahlteile nach unten purzeln, sondern sie beißen sich in das Material und zerkleinern es dabei. Die Geräte können so 36 Zentimeter dicke Stahlbetonwände knacken.

Die Stelle, an der das Hochhaus steht, wird nicht wieder bebaut. Im kommenden Frühjahr sollen dort die Außenanlagen hergestellt werden.

„Der Abbruch ist der letzte größere Akt in der Sanierung des Klinikums“, sagt Winfried Leiprecht, Sprecher der Oberschwabenklinik. Ein weiterer wichtiger Punkt, der noch zu erledigen sei, sei dann die Verlegung der Rettungsdienstzufahrt. Die entsteht im Bereich des ehemaligen Bettenhauses West. Liegendtransporte fahren derzeit provisorisch den Südeingang des Klinikums an, der dann wieder den Fußgängern gehören wird. Die neue Zufahrt soll im Frühjahr 2019 fertig sein.