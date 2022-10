Eivør tritt in der Kantine auf

Die Sängerin Eivør gastiert am Sonntag, 9. Oktober, in der Ravensburger Kantine. Die von den Färöern stammende Künstlerin changiert zwischen Pop, nordischem Folk und Einflüssen aus Jazz und TripHop, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Jazztime Ravensburg. Bereits 2019 habe sie beim Landesjazzfestival in der Evangelischen Stadtkirche mit ihrer ausdrucksstarken Stimme, elfenhafter Bühnenpräsenz und eigenwilligen Songs begeistert. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, weitere Infos und Tickets sind unter www.jazztime-ravensburg.de zu finden.