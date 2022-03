EiskunstläuferInnen glänzten in Stuttgart

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Höhepunkt eines jeden Wettkampfjahres ist traditionell die Baden-Württembergische (Nachwuchs-)meisterschaft, die dieses Jahr wieder in Stuttgart stattfand. Für den ESC Ravensburg starteten neun Läuferinnen und Mattis Böhm, bestens betreut von Trainerin Roxana Hartmann. Mit vier Pokalen kehrten sie nach zwei Wettkampftagen nach Ravensburg zurück.

Die 11-jährige Xenia Papst setzte sich mit einer ausdrucksstarken Kür zur Musik von Michael Jackson auf den dritten Platz in der Kategorie „Intermediate Novice“. Joelle Braunagel holte mit einer überzeugenden Leistung den zweiten Platz in der Kategorie „Anfänger“. Wobei hier der Name täuscht: die Läuferinnen müssen mehrere Doppelsprünge zeigen - und das gelingt erst nach Jahren des Trainings. In der Klasse „Nachwuchs B“ ging der dritte Platz an Alisa Lind.

Das erfolgreiche Abschneiden des ESC Ravensburg bei den Landesmeisterschaften wurde gekrönt von Mattis Böhm: in der Meisterklasse Herren, der Prüfung mit dem höchsten Schwierigkeitsniveau, konnte er sich mit mehreren Dreifachsprüngen die Vizemeisterschaft sichern.