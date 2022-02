Eiskunstläufer des ESC Ravensburg erfolgreich unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die letzte Saison wegen Corona nahezu ausfiel, nehmen die EiskunstläuferInnen des ESC Ravensburg teils weite Wege in Kauf, um bei Wettbewerben zu starten.

Beim Hermann-Kist-Pokal in Balingen holte Xenia Kelmeter in der Kategorie Anwärter mit einer überzeugenden Leistung den 1. Platz, ebenso Ksenia Meier in der Kategorie Freiläufer.

Beim Hörnle-Cup, der auch in Balingen stattfand, belegte Almut Gossenberger den ersten Platz in der Kategorie Damen Silber und Lara Hofgärtner mit mehreren, sicher gestandenen Doppelsprüngen den dritten Platz in der Kategorie Damen Gold.

Mit Trainerin Roxana Hartmann fuhren neun LäuferInnen nach Österreich zur Dornbirner Eis-Trophy. Hierbei konnte sich Joelle Braunagel in der Kategorie Intermediate Novice auf den dritten Platz setzen, Alisa Lind wurde Zweite in der Kategorie Advanced Novice B. Mattis Böhm glänzte in der Meisterklasse mit mehreren Dreifachsprüngen.

Den weitesten Weg nahm die für Rumänien startende Julia Sauter auf sich. Bei der Dragon-Trophy in Slowenien qualifizierte sie sich mit einer überzeugenden Leistung im Kurzprogramm für die Teilnahme an den in Kürze stattfindenden Weltmeisterschaften.