Eishockeyfamilie sammelt für EVR-Spieler

In kürzester Zeit machten am Mittwochabend Gerüchte über einen Flugzeug-Absturz die Runde. Doch diese stellten sich als falsch heraus. Nach ersten Angaben der Polizei in Konstanz hatte eine kleinere Maschine nach dem Start ab Friedrichshafen mit technischen Problemen zu kämpfen. Die Verantwortlichen entschieden sich, den Flug abzubrechen und umzukehren. Die Maschine landete um 21.27 Uhr sicher wieder am Bodensee-Airport.

Es gab keine Verletzten, Sachschaden entstand nach Angaben der Polizei ebenfalls nicht.