Eishockey: Nikita Quapp & Co. bei U20-WM ausgeschieden

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat am Montagabend bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Kanada das Viertelfinale gegen die USA verloren. Gegen den Ersten der Gruppe B unterlag das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter mit 1:11. Einziger DEB-Torschütze war Luca Hauf. Als beste deutsche Spieler des Turniers wurden der Ravensburger Goalie Nikita Quapp sowie Leon van der Linde und Veit Oswald ausgezeichnet.

Nach den vier Vorrundenspielen mit einem Sieg gegen Österreich, der am Ende die Teilnahme an der K.o.-Runde der WM sicherte, starteten die DEB-Jungs mit dem nötigen Selbstvertrauen in das Spiel gegen die USA. Im Tor startete wie zuletzt Quapp. Doch das Selbstvertrauen der Deutschen erhielt schnell einen Dämpfer. Die USA führten bereits mit 11:0, bis Luca Hauf drei Minuten vor Schlusssirene in Unterzahl den Ehrentreffer für das DEB-Team und damit den 11:1-Endstand erzielte. Mit der Niederlage gegen die USA endet die Weltmeisterschaft für die DEB-Auswahl und Quapp, der in der Saison 2020/2021 auch einmal im Tor der EV Lindau Islanders in der Oberliga Süd stand und jetzt zum Kader von Erstligist Eisbären Berlin zählt.

Weit weg von den großen Nationen

„Wir können mit dem Abschneiden zufrieden sein. Für eine Überraschung oder gar Sensation fehlt uns einfach noch sehr viel“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. „Die Analyse nach dem Turnier wird auch Aspekte zeigen, wo wir international nicht auf dem Level sind, was es braucht um erfolgreich zu sein, aber es gehört dazu solche Punkte anzusprechen, wenn man besser werden will.“ In die gleiche Kerbe schlug U20-Bundestrainer Abstreiter. Er lobte, dass die deutsche U20 das interne Ziel Viertelfinale erreicht hat. Deshalb überwiege das Positive. Abstreiter konstatierte aber auch: „Man hat natürlich ganz klar gesehen, dass wir gegen die großen Nationen, wie Kanada, Tschechien und die USA weit davon entfernt sind auf diesem Level mitzuhalten und so zu spielen, dass man unterm Strich auch eine Siegchance hat.“