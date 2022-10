Eishockey-Junioren des EV Ravensburg gewinnen in Mannheim – U13 verliert bitter

U13-Bayernliga: EV Ravensburg – Germering 3:4 (0:0, 1:3, 2:1). – Eine bittere Niederlage musste die U13 des EVR hinnehmen. Im zweiten Drittel schossen sich die Gäste eine 3:1-Führung heraus. Nach dem 1:4 kamen die Ravensburger zurück. In der 50. Minute verkürzten sie in Überzahl auf 2:4, zwei Minuten später stand es 3:4. Doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

Die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg haben den Schwung aus dem überraschenden 3:2-Erfolg gegen Nürnberg mit nach Mannheim genommen. Beim MERC gewannen die Oberschwaben in der Deutschen Nachwuchsliga III nach einem starken Auftritt mit 6:2. Mit den drei Punkten hat sich die Ravensburger U20 nach Selb auch an Mannheim vorbeigeschoben und in der Tabelle nun wieder Kontakte zum Mittelfeld.

Zunächst verlief das Spiel in Mannheim wenig verheißungsvoll. Der MERC ging in der 14. Minute in Führung. Das Team von EVR-Trainer Jan Benda zeigte jedoch, dass es an Stabilität gewonnen hat. In der 24. Minute gelang Verteidiger Robin Prätz der Ausgleich. Daniel Mat schoss den EVR 120 Sekunden später in Führung. Schließlich nutzte Diego Schniepp eine von nur zwei Mannheimer Strafzeiten zum 3:1, ehe Robin Böhm in der 33. Minute sogar auf 4:1 erhöhte.

Das Spiel war aber noch lange nicht entschieden, Mannheim verkürzte nach 30 Sekunden im Schlussdrittel auf 2:4. Tim Reiner zerstörte allerdings die Hoffnungen der Hausherren in der 52. Minute mit dem fünften Ravensburger Treffer. Sechs Sekunden später hieß es bereits 6:2, der Torschütze war Balint Marckovics.

Ein Schlüssel zum EVR-Erfolg war erneut das disziplinierte Auftreten. Es gab nur eine kleine Strafe gegen die Ravensburger. Ins Tor hatte Jan Benda anstelle des gegen Nürnberg überragenden Nikita Manuilov Dave Hörmann gestellt. Dieser konnte sich erstmals in dieser Saison darüber freuen, einen Sieg festgehalten zu haben.