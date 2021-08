Eishockey-Frauen des EV Ravensburg spielen in einer neuen Liga

Die Lady Crax, die Frauen-Eishockeymannschaft des EV Ravensburg, spielen künftig in einer neuen länderübergreifenden Liga mit Vereinen aus Bayern und Baden-Württemberg. Der EVR begrüßt die Ligareform und erhofft sich daraus auch neue Perspektiven für das Fraueneishockey in Ravensburg.

„Endlich ist eine Reform der Frauen-Eishockeyligen gelungen“, schreibt der EVR in einer Mitteilung. Bei nur vier Mannschaften in der baden-württembergischen Liga war immer die Frage, ob es diesen Wettbewerb noch lange geben wird. Nun gibt es die neue länderübergreifende Liga. Gespielt wird in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften. Die EVR Lady Crax treffen mit der SG Esslingen/Hügelsheim nur noch auf einen der aus langen Jahren bekannten Gegner. Daneben geht es gegen den Dingolfinger EC, den VfR München-Angerlohe, den EC Ulm/Neu-Ulm und den ERC Sonthofen.

Mannheim und Bietigheim spielen künftig in der anderen Gruppe, womit die weiten Fahrten an diese Spielorte entfallen. Zwar ist es auch bis nach Dingolfing ein gutes Stück. Aber Ulm und Sonthofen sind jeweils nur gut eine Stunde entfernt. Nach einer Einfachrunde spielen die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe eine Finalrunde um die süddeutsche Meisterschaft aus. Darum wird es für die Lady Crax laut Mitteilung nicht gehen. Sie freuen sich vielmehr, dass sie in einer attraktiven und überlebensfähigen Liga antreten. Damit wird es auch für die Mädchen attraktiver, die bereits in den Jugendteams des EVR aktiv sind.

Neue Abteilungsleiterin der EVR-Frauen ist Susann Rosek, ihre Stellvertreterin ist Isabella John. Trainer bleibt Maik Dibowski.