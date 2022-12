Eiseskälte schockfrostet die Region: So geht es mit dem Winterwetter nun weiter

Das vergangene Wochenende hat für Teile der Region den ersten Schnee und eiskalte Minustemperaturen gebracht. Das ist eher ungewöhnlich für den Dezember, wie Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried im Gespräch mit Schwäbische.de mitteilt.

Die Ursache der aktuellen Minustemperaturen: Eine Nordost-Strömung, die von Russland aus die kalte Luft mit sich führte. Diese habe „schon Ende November den Nordosten Deutschlands erreicht“, so Wetterexperte Roth. „Am letzten Freitag ist sie dann auch zu uns gelangt.“

Über den nördlichen und östlichen Ländern Europas sowie über Russland sei die Kälteblase zu dieser Zeit typisch. Die hiesigen Gebiete erreiche sie aber regulär eher im Januar oder Februar.

Mir graut es schon vor jeder Wettervorhersage. Roland Roth

„Zur Einordnung: Wir hatten im November auch schon tiefere Temperaturen“, räumt Roland Roth ein. 2009 lagen die Temperaturen im November zum Teil 5 Grad niedriger als letzte Nacht, also weit unter -10 Grad.

„Mir graut es schon vor jeder Wettervorhersage“, sagt der Wetterexperte. „Die Wetterlage, die jetzt auf uns zukommt, ist alles andere als einfach.“

Aktuell macht sich laut Roth erneut mildere Luft auf den Weg, welche die Region schon am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch erreicht. Das führt zu Tauwetter. Dienstagnacht werde es wahrscheinlich zuerst noch schneien, danach würden die Temperaturen steigen und der Schnee schmelzen.

Diese Temperaturen erreichen vermutlich auch die Schwäbische Alb, teilt Roland Roth mit. Am Bodensee erwartet er ab Mittwoch ungefähr 6 Grad, in den mittleren Lagen 3 bis 4 Grad.

Schnee wieder in Aussicht - aber wie viel?

Die Frage sei nun, wie weit sich die sogenannte Luftmassengrenze erstrecken wird, sagt der Wetterexperte. „Diese trennt die arktische Kaltluft im Norden von der milden Mittelmeerluft - die Temperaturen hängen also davon ab, wie weit sie Richtung Norden vorankommt“, so Roland Roth.

Mittwoch und Donnerstag sei südlich der Schwäbischen Alb mit Regen und Tauwetter zu rechnen. Die Luftmassengrenze bleibt Roland Roths Schätzung zufolge über der Schwäbischen Alb stehen. Weil diese höher liegt als andere Gebiete, könne dort auch noch länger Schnee fallen.

Den meisten Niederschlag wird sie in Form von Regen über der Ostalb verlieren. Roland Roth

Südlich der Alb erwartet der Wetterexperte am Freitag oder Samstag Schnee - wie viel könne man allerdings noch nicht sagen: „Die Luftmasse, die wir jetzt gerade haben, wird am Wochenende hierher zurückkehren. Die Frage ist nur, wie viel Schnee sie dabei hat“, sagt Roland Roth.

„Den meisten Niederschlag wird sie in Form von Regen über der Ostalb verlieren.“ Davon abgesehen bringe das vierte Adventswochenende ähnliche Temperaturen wie die vergangenen Tage. Tagsüber kommt es wahrscheinlich zu Dauerfrost, nachts kann das Thermometer auf bis zu -10 Grad fallen.

Auch wenn Wetter-Prognosen nur bis zu sechs Tage im Voraus verlässlich seien, gebe es bereits einen ersten Trend mit Blick auf weiße Weihnachten: Zurzeit sieht es danach aus, dass es in den Tagen vor Weihnachten wieder milder wird, meint Roth. Ob also er Schlitten an den Feiertagen zum Einsatz kommt, bleibt daher weiter offen.