Eisdiele verstößt gegen Corona-Verordnung

Trotz des schönen Wetters am Wochenende ist der erwartet hohe Anstieg an Verstößen gegen die Corona-Verordnung ausgeblieben. „Deutlich wahrzunehmen war, dass sich viele Menschen bei den warmen Temperaturen an der frischen Luft aufgehalten haben“, wird Polizeipräsident Uwe Stürmer in dem Polizeibericht zitiert. Dies sei aufgrund des angekündigten schönen Wetters abzusehen gewesen. Die Polizei habe deshalb an den zentralen Punkten verstärkt kontrolliert.

Dabei hätten die Beamten, die in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis die Einhaltung der Verordnung kontrollierten, in den vergangenen drei Tagen insgesamt 315 Verstöße anzeigen müssen. Diese Zahl sei nach Polizeiangaben vergleichbar mit der ersten Wochenhälfte annähernd gleichgeblieben.

Die Einsatzkräfte seien bei ihren Kontrollen auf sehr viel Verständnis gestoßen, heißt es weiter. „Der Großteil der kontrollierten und angezeigten Personen zeigte sich bei den Kontrollen einsichtig und kamen den Weisungen der Polizeibeamten nach. Der Gesamteindruck des Wochenendes ist eindeutig positiv“, so Stürmer.

Doch immer noch gebe es einige Betriebe und Gaststätten, die sich nicht an die Verordnungen halten, wie beispielsweise am Sonntag im Landkreis Ravensburg. Hier musste eine Eisdiele wegen Verstoßes gegen die Verordnung ihren Verkauf gänzlich einstellen. Entgegen der geltenden Vorgaben, die lediglich einen Verkauf auf Vorbestellung zulassen, verkaufte die Eisdiele „auf die Hand“. Welche Strafe den Betreiber zukommt, klärt nun das Ordnungsamt.

Bei der Gesamtheit der Verstöße falle auf, dass ein Großteil durch Jugendliche begangen wird, so der Polizeibericht: Diese treffen sich in kleinen Gruppen und halten sich nicht an den vorgeschriebenen Abstand. Die Polizei mahnt deshalb erneut: Auch für Jugendliche gelten die derzeitigen Verordnungen und werden mit Bußgeldverfahren durchgesetzt. Dabei sind auch die Eltern in der Verantwortung, die verpflichtet seien, auf die Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften hinzuweisen.