Einzige Fischzucht Ravensburgs hat einen neuen Betreiber

Für Unverständnis und Kopfschütteln hat der Bodnegger CDU-Politiker Eugen Abler mit seiner Rede auf dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg gesorgt. Sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel den UN-Flüchtlingspakt unterzeichnen, sei das „Landesverrat“. Ein solcher Pakt habe verhängnisvolle Auswirkungen auf das Land, sagte Abler in Hamburg. Anwesende erinnerte dessen Worte an die der AfD.

Durch den Zuzug weiterer kulturfremder Flüchtlinge und illegale Einwanderung stehen unsere Art zu leben und das Gefühl von Heimat auf dem Spiel.