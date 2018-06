Einzelhändler fordern Rücksicht bei Wochenmarktreform

Dr. Andreas Kleemann fühlt sich im Stich gelassen. Seit November steht ein neuer Wochenmarktstand vor seinem Antiquariat in der Marktstraße 12. Dieser Stand wird samstags direkt an das Gebäude angebaut, verdeckt beide Schaufenster genauso komplett wie den Schriftzug des Ladens. „Wer meinen Laden nicht kennt, findet ihn samstags nicht mehr“, sagt Kleemann verärgert. Und verlangt daher, dass im Rahmen der geplanten Neuordnung des Ravensburger Wochenmarkts auch die Interessen der Einzelhändler berücksichtigt werden.

Der Antiquar fühlt sich dabei in guter Gesellschaft. Denn nach seinem Befinden ist die Stimmung unter vielen Ladenbesitzern „extrem aufgeladen“, weil Marktbeschicker ihnen samstags die Eingänge und Schaufenster zustellen. Auch das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg (Wifo) hat unlängst gefordert, dass bei einer Marktneuordnung daran gedacht wird, „dass die Zugänge zu den Geschäften in der Marktstraße frei sind und mindestens eine Breite von zwei Metern haben und die Schaufenster kaum durch die Marktbeschicker verdeckt werden.“

Wifo-Geschäftsführer Eugen Müller sieht die geplante Marktreform als „die Chance, alle Interessen zu berücksichtigen“. Denn vonseiten der Einzelhändler gebe es immer wieder mal Klagen: „Manche können gut mit den Marktständen vor der Tür leben, andere müssen Beschicker immer wieder darauf hinweisen, sich nicht zu sehr auszubreiten, und dann gibt es eine dritte Gruppe, die hat damit grundsätzlich ein Problem.“ In der vergangenen Zeit habe es immer wieder Schwierigkeiten gegeben, die im direkten Gespräch aber gelöst werden konnten.

Keine Lösung ist momentan für Andreas Kleemann in Sicht. Den Marktmeister habe er telefonisch und per E-Mail auf seinen an Samstagen zugebauten Laden schon im November informiert – bis heute habe er weder eine Antwort erhalten, noch hat sich die Situation verbessert. Das Wifo habe er auch um Hilfe gebeten - keine Reaktion. Und das direkte Gespräch mit dem Standbetreiber führte ebenfalls zu nichts: „Der stellt auf stur.“

Kleemann ist verärgert, fühlt sich machtlos, spricht von „rücksichtslosem Eigennutz und fehlender Kompromissbereitschaft“ des Beschickers und von „Ignoranz“ seitens der Stadtverwaltung. „Wir Einzelhändler gehören auch zur Marktstraße, nicht nur die Beschicker, die am Samstag von auswärts in die Stadt kommen“, sagt der Antiquar. Doch die Interessen des Einzelhandels wolle in der Marktreformdebatte niemand hören.

„Ich liebe den Markt und kaufe dort auch ein“, sagt Andreas Kleemann. Aber als Einzelhändler verlangt er von Stadt und Gemeinderat, bei einer Marktneuordnung dafür zu sorgen, die Stände in Zukunft so aufzustellen, dass sie nicht über Gebühr Ladenzugänge blockieren und Schaufenster verdecken: „In meinem konkreten Fall würde es mir reichen, wenn ein Schaufenster unverhüllt und frei zugänglich wäre.“ Diesen Vorschlag unterbreitete er auch im November dem Marktmeister. Eine Reaktion darauf erhielt Andreas Kleemann bis heute nicht.