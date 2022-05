Einstimmig gewähltes Führungstrio

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gabi Messarosch, Tina Schädler und Katharina Beyersdorff teilen sich ab sofort die Führungsaufgaben im Kreisverband der Frauen Union Ravensburg. Wir alle, so die neue Kreisvorsitzende Gabi Messarosch, haben täglich hohe Anforderungen im Beruf, in der Familie und im weiteren Ehrenamt zu bewältigen, daher können wir die Aufgaben einer Kreisvorsitzenden der Frauen Union nur erfolgreich erfüllen, wenn wir die Arbeit und damit die Zuständigkeiten teilen.

Was ist zu tun und wo sehen wir unsere Aufgaben? Hier vor Ort sehen wir uns in erster Linie als Dienstleister und Ansprechpartner für unsere Frauen in der Union im Kreisverband Ravensburg. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Kommunalwahl 2024. Wir haben kompetente und leistungsbereite Frauen in der CDU, unser Job ist es, diese Frauen zu unterstützen und Türen zu öffnen. Wir sind uns einig, dass wir alles was wir anfangen, nur anfangen, wenn wir es gut und regelmäßig bewältigen können. Zwei bis drei zielgruppespezifische Angebote, die regelmäßig im Jahresverlauf stattfinden und sich gut planen lassen. Für kurzfristig Themen sind zunächst unsere Stadt- und Ortsverbände beziehungsweise der CDU-Kreisverband zuständig. Für uns wird es dennoch keine typische Frauenpolitik geben, Wir sagen, Frauen müssen einfach nur Politik machen, dann machen sie bereits Politik anders.

Wer steht hinter dem „Wir“? Das sind zunächst einmal unsere 501 Frauen aus allen Alters- und Lebensbereichen im Kreisverband der Frauen Union Ravensburg. Sie alle dürfen sich angesprochen fühlen und aufgefordert, ihre Ideen und Wünsche einzubringen. Parteien leben vom MITMACHEN. Unsere vierteljährlichen Vorstandssitzungen vor Ort werden, wann immer die Satzung uns lässt, mitgliederoffen sein.

Wir, das ist auch der komplett neu gewählte Vorstand von A-Z: Katharina Beyersdorff, Rosemarie Bodenmiller, Brigitte Einführ-Garnitz, Christa Fuchs, Sabine Merk, Gabi Messarosch, Christl Pick-Gobs, Tina Schädler, Emina Wiest-Salkanovic, Dr. Haibo Xuan, aktiv unterstützt von der CDU-Kreisgeschäftsführerin Maria Blaseg und gedanklich begleitet von der Ehrenvorsitzenden Marianne Härle.