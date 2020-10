Einstiger Todeskandidat lebt inzwischen gesund und munter

Personell ausgeblutet war in den 1990er-Jahren die damalige Außenstelle der Universität Hohenheim auf dem früheren Schuhmacherhof in Bavendorf bei Ravensburg. Doch engagierte Kommunalpolitiker und Interessenvertreter des Obstbaus wollten die für die heimische Landwirtschaft enorm wichtige Einrichtung nicht so einfach sterben lassen. Jetzt feierte das aus einer Forschungsstelle hervorgegangene Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee (KOB) mit viel Prominenz sein 20-jähriges Bestehen.

Gestartet war das KOB damals mit 40 Mitarbeitern und einem Etat von 0,8 Millionen Euro. Heute arbeiten hier 100 Beschäftigte bei einem Etat von 4 Millionen Euro. Angesichts der vielfältigen und wachsenden Aufgaben sei das Geld nach wie vor knapp, sagte Geschäftsführer Manfred Büchele. Aber wenigstens muss er sich um die Zukunft dieser Institution keine Sorgen mehr machen.

Über dem Rednerpult beim Festakt am Mittwoch prangte ein Foto von der Vertragsunterzeichnung am 15. September 2000. Der damalige Ravensburger Landrat Kurt Widmaier ist darauf zu sehen. Die Lorbeeren für den Gründungsakt wollte er sich allerdings nicht ans Revers heften. Er sei damals erst wenige Monate im Amt gewesen, sagte er. Sein Vorgänger Guntram Blaser und dessen Kollegen aus dem Bodenseekreis und dem Kreis Konstanz, die Obstbaugenossenschaften der Region und des Landes sowie der damalige Ravensburger Oberbürgermeister Hermann Vogler hatten diese Gründung auf den Weg gebracht und auch dafür gesorgt, dass die Uni Hohenheim als wissenschaftlicher Partner mit im Boot blieb. „Im Kreistag gab es einen einstimmigen Beschluss“, erinnert sich Widmaier. Vom ursprünglichen Forschungsteam war nur noch Josef Streif übrig geblieben. Ein weiterer wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ulrich Mayr, war von der Uni Weihenstephan abgestellt worden. Ihm hat Streif bei seiner Pensionierung den Bereich Sortenprüfung übergeben. Darum kümmert Mayr sich noch heute. Für den politischen und wirtschaftlichen Rahmen der neu zu gründenden Einrichtung war Manfred Büchele – er leitet das KOB seit seiner Gründung.

Noch lebhaft erinnert sich Josef an den Besuch der damaligen Agrarministerin Gerda Staiblin: „Sie war entsetzt, als sie 1997 unsere kümmerliche personelle Ausstattung sah.“ Ein Jahr später beschoss die Uni Hohenheim, diese Außenstelle zu schließen. „Daraufhin nahmen wir Kontakt auf zu Wirtschaftsminister Ulrich Müller und Staatssekretär Rudi Köberle und wurden dabei unterstützt von OB Vogler und den Landräten der drei Landkreise, die von der Schließung besonders betroffen gewesen wären. Aber auch die Erzeuger und Vermarkter machten Druck, “, berichtete Streif.

Treibende Kraft war außerdem Franz Huchler, heute Ehrenvorsitzender des Landes-Obstbauernverbands. Er konnte die Politiker davon überzeugen, dass eine so bedeutende Obstbauregion wie Bodensee- Oberschwaben dringend eine wissenschaftliche Unterstützung braucht.

„Ihr Nutzen für die Obstbauern und Vermarkter ist unbestritten. Gerade die Sortenprüfung gibt für sie starke Impulse. Und der Pflanzenschutz erfordert einen hohen Beratungsaufwand“, sagte Huchler. Weil der Spielraum für eine wirtschaftliche Produktion durch verschärfte ökologische Bestimmungen und die Klimaveränderung sehr eng geworden sei, brauche die Region das KOB nötiger denn je, um die einzigartige Kulturlandschaft mit ihren Anbaugebieten für Obst, Hopfen und Wein zu erhalten.

„Die Gründung des KOB vor 20 Jahren war die richtige Antwort auf die zunehmenden Herausforderungen einer umweltverträglichen und ressourcenschonenden Obstproduktion. Diese Einrichtung ist heute unverzichtbar für die Weiterentwicklung des Obstbaus am Bodensee und ein anerkannter Forschungspartner weit über die Region hinaus“, sagte Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Wichtig sei dabei die wissenschaftliche Anbindung an die Uni Hohenheim. Daraus ergäben sich wertvolle Kontakte zur internationalen Forschung. Internationale Anerkennung genieße der KOB auch auf dem Gebiet der Qualitätserhaltung nach der Ernte.

Gurr-Hirsch würdigte die Arbeit des KOB beim Thema Biodiversität und Obstbau. Den ökologischen Modell- und Versuchsbetrieb des KOB bezeichnete sie als Leuchtturm, der einmalig in Europa sei. Ein wesentlicher Eckpfeiler sei dabei die Pflege und Erhaltung von Streuobstwiesen. Außerdem versprach sie den Obstbauern, sie zu unterstützen, wenn es darum geht, sich gegen die Folgen des Klimawandels abzusichern. Als Stichworte nannte sie Unwetter und Spätfröste wie 2017, als ein Großteil der Obstblüten erfroren ist.