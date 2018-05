Einseitiges Derby geht klar an Berg

An der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga hat es am Freitag keine Veränderung gegeben. Der TSV Berg hat sich im Derby vom TSV Eschach nicht aufhalten lassen. Berg gewann die einseitige Begegnung in der Fußball-Landesliga mit 3:0. Parallel setzte sich der FV Olympia Laupheim mit 2:0 in Weingarten durch. Berg ist weiter Zweiter, punktgleich mit Spitzenreiter Laupheim.

Die Berger begannen mit viel Ballbesitz, Eschach griff erst nach der Mittellinie an. Zunächst brachte der Tabellenzweite aber nicht viel nach vorne zustande, viele Bälle durch die Mitte landeten bei Eschachs Torwart Patrick Rebstock oder im Aus. Als Andreas Frick im Zweikampf keine glückliche Figur abgab, hatte Tobias Weiß die erste Chance für die Gäste.

Das Problem der Eschacher war dann aber die Zuordnung im eigenen Strafraum. In der 16. Minute durfte Heiko Wenzel von rechts ziemlich unbedrängt flanken, am langen Pfosten war Nikolas Deutelmoser ganz frei und köpfte ein zum 1:0 für Berg. Das Gegentor warf Eschach vorübergehend komplett aus der Bahn. Keine zwei Minuten später waren sich Torwart Rebstock und Michael Eitel nicht einig, wer an den Ball gehen sollte – Deutelmoser nutzte das aus und traf mit einem Heber von der Strafraumgrenze zum 2:0.

Die Eschacher, die um den Klassenerhalt kämpfen, wirkten unsortiert. Sie rannten den Bergern hinterher, die wiederum den Ball laufen ließen. „Da waren tolle Spielzüge und gute Kombinationen dabei“, lobte Bergs Trainer Oliver Ofentausek. Bei Eschach musste zudem noch Michael Fäßler verletzt vom Feld. Andreas Kalteis scheiterte aus aussichtsreicher Position zwei Mal an Rebstock. Den ersten Schuss aufs Tor von Tobias Ullrich sahen die Zuschauer in Berg kurz vor der Halbzeit. Thomas Reutlinger trieb den Ball nach vorne, Benedikt Böning zog aus 16 Metern ab, Ullrich hielt aber sicher. „Zum Glück hat Berg das hohe Tempo nicht zu Ende gespielt“, meinte Eschachs Trainer Stefan Krause. „Das hätte böse ausgehen können.“

Das Tempo lässt nach

Tat es aber nicht – auch wenn es nach der Pause ein einseitiges Spiel blieb. Es ging im Grunde nur in eine Richtung. In der Offensive fanden die Gäste nicht statt – und hinten hatten sie Glück. David Brielmayer setzte Christian Hepp klasse in Szene, der Berger Linksfußtraf aber nur an die Unterkante der Latte, Tim Kibler klärte. Eine Minute später traf Jonas Schuler den Außenpfosten. Berg blieb aber am Ball, über Kalteis kam er zurück in den Strafraum, wo Schuler stand und auf 3:0 erhöhte. Kurz darauf schlug Andreas Frick im Fünfmeterraum ein Luftloch, das hätte das vierte Tor sein können.

Die Eschacher erkannten früh, dass hier nichts zu holen war. Zu überlegen präsentierte sich der Aufstiegsanwärter Berg. Im Kampf um den Klassenerhalt muss Eschach woanders die Punkte holen. „Wir haben jetzt die entscheidenden Spiele gegen Mietingen und Weingarten“, sagte Krause. Bei Berg ließ gegen Ende die Konzentration nach, die Zahl der Fehlpässe stieg rapide an. Das ärgerte Ofentausek: „Wir waren nicht gierig genug und haben das Tempo nicht hochgehalten.“