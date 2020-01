Einschussloch in Schaufensterscheibe

Mitarbeiter eines Modegeschäfts in der Adlerstraße von Ravensburg haben am Montagmorgen in einer der Schaufensterscheiben ein Loch entdeckt. Polizeiangaben zufolge wies die Beschädigung Merkmale eines Einschusses auf. Ein Projektil fanden die Ermittler nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.