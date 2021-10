Einschränkungen im Busverkehr während der Herbsferien

Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) möchte die Fahrgäste auf die Einschränkungen im Busverkehr während der bevorstehenden Herbstferien in Baden-Württemberg und Bayern hinweisen. Es gilt dann der Ferienfahrplan.

In den Schulferien von Dienstag, 2. November, bis einschließlich Freitag, 5. November, gilt der Ferienfahrplan. Die im Fahrplan mit „S“ gekennzeichneten Kurse verkehren dann nicht. Am Feiertag „Allerheiligen“ am Montag, 1. November, fahren die Busse wie an einem „Sonntag“. Fahrgäste werden gebeten, dies bei ihrer Reiseplanung zu beachten.

Laut „Freizeit- und Ferienregelung“ ist die eCard-Schule beziehungsweise Schülermonatskarte während der Herbstferien ganztägig im gesamten bodo-Verbundgebiet in Bus und Bahn gültig, außer im DB-Fernverkehr IC/EC. Auch das Junior-Ticket für alle unter 21 Jahren ist im Ferienzeitraum ganztägig und verbundweit gültig. Schülerausweis oder Altersnachweis sind dabei bitte stets mitzuführen.

Aktuelle Fahrplaninformationen in Echtzeit sind abrufbar unter www.bodo.de oder über die bodo-FahrplanApp.