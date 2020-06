Einschränkungen beim Bürgerservice des Landratsamts Ravensburg

Um die corona-bedingten Einschränkungen bei Dienstleistungen im Bürgerbüro so gering wie möglich zu halten, hat das Landratsamt Ravensburg entsprechende Maßnahmen ergriffen, wie die Behörde mitteilt. So sei das Bürgerbüro und hier insbesondere auch das Callcenter personell mit Mitarbeitenden aus anderen Bereichen des Landratsamtes verstärkt worden, um die telefonische Erreichbarkeit zu verbessern und eine möglichst große Zahl an Anliegen bearbeiten zu können. Die Zeitfenster für Terminvereinbarungen im Bereich der KfZ-Zulassung seien zudem von Montag bis Mittwoch um eine Stunde auf 16.30 Uhr erweitert worden. Seit dem 2. Juni sind darüber hinaus auch die Bürgerbüro-Standorte in Bad Waldsee und Leutkirch wieder für Kunden mit Terminvereinbarung geöffnet.

Aufgrund der geltenden Corona-Regelungen könne derzeit aber nicht dieselbe Anzahl an Kunden wie sonst üblich bedient werden, heißt es vom Landratsamt. Damit sich nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Wartebereich aufhalten und der direkte Kundenkontakt auf ein Minimum reduziert werden könne, müsse die Zahl der Termine pro Viertelstunde begrenzt bleiben.

Der persönliche Kundenkontakt ist weiterhin nur mit Terminvereinbarung unter www.rv.de/terminvereinbarung möglich. Da es an den Standorten weiter Einlasskontrollen gib, werden Besucher gebeten, eine Terminbestätigung und den Namen ihres Ansprechpartners bereit zu halten.