Einsatzkräfte helfen im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz

Weiterhin sind die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzzugs „Hochwasser“ des Landkreises Ravensburg im Raum Ahrweiler tätig. Am vergangenen Freitag waren die Kräfte erneut in der Stadt Sinzig eingesetzt. Es wurde weiter in der acht Mehrfamilienhäuser umfassenden Wohnanlage persönliches Hab und Gut sowie Mobiliar ins Freie geschafft und Schlamm abgetragen. Bis spät in den Abend waren die Kräfte tätig und konnten schließlich melden, dass die Kellergeschosse komplett geräumt sind.

Weiteres Personal des Hochwasserzugs war ebenfalls erneut auf einem großen Firmengelände tätig. Schwerpunkt an diesem Tag war die rund 5000m² große Ausstellung auf dem Freigelände. Im Rahmen der Aufräumarbeiten musste akribisch mit technischem Gerät vorgegangen werden, da nahezu alles komplett zerstört wurde. In stundenlanger Arbeit wurden umgestürzte beziehungsweise umzustürzen drohende Bäume zersägt, Gartenhütten und Ausstellungsgegenstände gesichert und entsprechend beiseite geräumt. Unterstützung kam durch die Feuerwehr Erolzheim, die dem Katastrophenschutzzug des Landkreises Biberach angehört.