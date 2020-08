Einsatzfahrt des Rettungsdienstes in Ravensburg endet mit zwei Verletzten und Totalschaden

An der Kreuzung Ulmer Straße/Hähnlehofstraße in Ravensburg sind am Mittwochvormittag ein Rettungswagen und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Laut Polizei verletzten sich zwei Personen leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Kurz nach 10 Uhr fuhr der Rettungswagen mit Blaulicht und Signalhorn aus der Hähnlehofstraße bei roter Ampel in die Kreuzung hinein. Aus Richtung der Bundesstraße kam ein Kleintransporter mit Anhänger, dessen Fahrer bei Grün ebenfalls über die Kreuzung wollte. Die Fahrerin des Rettungswagens und der Mercedesfahrer stießen auf der Kreuzung mit ihren Fahrzeugen zusammen. Sowohl die Beifahrerin im Rettungswagen als auch der Fahrer des Gespanns verletzten sich leicht und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Totalschaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 50.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um deren Bergung.

Nun sucht die Polizei Unfallzeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0751 / 8035333 zu melden.