Einradfahrer zeigen starke Nerven

Für die Elite-Frauen der 4er-Einradmannschaft des Radfahrervereins Ravensburg (RVR) war der in Köngen stattfindende Wettbewerb bis zum Ende sehr spannend.

Bei diesem Mannschaftswettkampf im Kunst- und Einrad waren nur die besten Mannschaften aus dem Bundesgebiet qualifiziert. Es ging für die Einrad-Elite um die Qualifikation zur Finalrunde der deutschen Meisterschaft, für die Kunstrad-Elite um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft.

Alisa Arndt, Leonie Wiggenhauser, Luca Koroll und Sarah Rudolf sicherten sich im 4er-Einrad einen Startplatz beim Bundespokal durch das zuvor erkämpfte Ergebnis an der Landesmeisterschaft in Gutach/Schwarzwald. Auf Startplatz 26 von insgesamt 28 qualifizierten Mannschaften, ging die 4er-Einrad-Mannschaft Elite Frauen des RVR an den Start. Gestartet wurde in umgekehrter Reihenfolge, so dass die Ravensburger als drittes Team ihr Programm vor der Jury präsentierten. Sie zeigten starke Nerven und erhielten vom Kampfgericht 112,06 Punkte, was zu diesem Zeitpunkt die Führung bedeutete.

Dann begann das Warten auf die weiteren Starter. Die Elite-Frauen verbesserten sich Platz um Platz und es blieb spannend bis zum Ende der Disziplin (selbst die an Startplatz zwei gesetzten Fahrerinnen aus Roth/Bayern fielen mit 110,87 Punkten noch knapp hinter den RVR zurück). Am Ende erreichten die Ravensburger unter hochkarätigen Sportlern in Bestform einen hervorragenden 17. Platz und verpassten damit nur um 6,86 Punkte die Qualifikation zum Finale der deutschen Meisterschaft. Mit dem in Köngen erzielten Ergebnis endet die erfolgreiche Saison für den RVR.