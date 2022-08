Einladung zum Rundgang durch’s Quartier

Das Museum Humpis-Quartier lädt für Samstag, 13. August von 14 bis 15 Uhr zu einem Rundgang durch’s Quartier ein.

Die Führung ist eine Entdeckungsreise auf den Spuren von fast 1000 Jahren Quartier- und Stadtgeschichte, heißt es in einer Vorschau. Die Teilnehmer lernen drei ehemalige Bewohner und deren Lebenswelten kennen. Auf den Spuren von Hans Humpis erkunden Sie seine Wohnetage im ersten Obergeschoss und erfahren von dem Handel der Ravensburger Handelsgesellschaft im 15. Jahrhundert. Im Dachgeschoss hängte Weißgerber Johannes Wucherer, ein Zunfthandwerker des gemischtkonfessionellen Ravensburg, seine Felle zum Trocknen auf. Zum Abschluss führt der Weg über in die ehemaligen Gasträumen des Wirts Gottfried Rösch, wo mit dem Zeitalter der Industrialisierung Bekanntschaft gemacht wird. Anmeldung bis zum Abend des Vortags per E-Mail an mhq@ravensburg.de oder Telefon 0751/828 20. Der Eintritt mit Führung kostet elf Euro, ermäßigt 7,50 Euro.