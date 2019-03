Einladung zum kollektiven Radeln: „Critical Mass“ zum ersten Mal im Schussental

In Großstädten in aller Welt gibt es seit Jahren offene Fahrradtouren unter dem Titel „Critical Mass“ – manchmal mit mehreren Tausend Teilnehmern. Jetzt schwappt die Bewegung auch ins Schussental. Eine Aktionsgruppe aus Weingarten lädt für Freitag, 29. März, um 17 Uhr erstmals dazu ein. Viele weitere Touren sollen folgen. Los geht es am Untertor in Ravensburg, Ziel ist Weingarten.

Hinter dem Aufruf, der unter anderem mit dem Spruch „Knackasch statt Bleifuß“ wirbt, steckt eine fünfköpfige Aktionsgruppe aus Weingarten, begeisterte Fahrradfahrer, die sich privat kennen. Der Sprecher Markus Klauser (36 Jahre alt) erklärt, dass die Tour keine Demonstration sei – „sondern eine Aktionsform, eine große Fahrradtour, die das Fahrrad feiert“. Seine Gruppe wolle für das Rad als alltägliches Verkehrsmittel werben und Rückenwind für die Kommunen im Schussental schaffen, die daran arbeiten, die Bedingungen für den Radverkehr zu verbessern.

Klauser denkt an Projekte wie den Radschnellweg, der künftig von Baindt bis nach Friedrichshafen reichen soll, und an Beschilderung von Radwegen. Daran hapere es seinem Eindruck nach vor allem in Weingarten noch. Seine Gruppe wolle sich aber keinem politischen Lager zurechnen lassen.

Wer am Freitag mitfahren will, brauche ein Fahrrad – „das darf auch gerne ein E-Bike sein, das gehört ja zum Verkehrswendekonzept dazu“, sagt Klauser – und Freude am Radeln. Er wünsche sich, dass die Teilnehmer Helme tragen.

Route soll über Marienplatz führen

Die Route der kollektiven Tour soll über den Marienplatz und dann über die Gartenstraße, wo künftig ein Radschnellweg entstehen soll, nach Weingarten führen. Weil es sich um eine Fahrradtour handelt, ist die Veranstaltung nicht genehmigungspflichtig. Anders wäre es, wenn Transparente hinzukommen. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen mehr als 15 Radfahrende einen geschlossenen Verband bilden und jeweils zu zweit nebeneinander auf der Fahrbahn fahren.

Bei der Stadt Ravensburg sieht man der Veranstaltung positiv entgegen. „Fahrradfahren leistet einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz in unserer Stadt, aber vor allem ist es gesund und macht Spaß“, sagte Julia Zyder aus der städtischen Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit. „Deshalb ist die Critical Mass eine tolle Aktion, um auf die Interessen der Radfahrer aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass bereits viele Ravensburger Bürgerinnen und Bürger im Alltag das Rad nutzen.“

Die Aktionsgruppe plant noch viele weitere „Critical Mass“-Touren: Am 24. Mai und 26. Juli wird in Ravensburg am Untertor gestartet, am 26. April und 28. Juni in Weingarten am Stadtgarten.