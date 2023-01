Einladung zu „Gesprächen über die Zukunft“

Zu „Gesprächen über die Zukunft“ lädt Wolfram Frommlet für Mittwoch, 1. Februar, um 20 Uhr in das Theater-Cafe des Theaters Ravensburg, Zeppelinstraße 7, ein. Die Gäste sind Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der tws Ravensburg, Karl-Josef Weber, Zimmermeister, Fachmann für Lehmbauweise, und Manfred Walser, Scientists for Future, Regionalplaner. Die Klimabedrohungen, ein nachhaltigerer Umgang mit Ressourcen und Energien jetzt, für eine zukunftsfähige Zukunft, ist das, was die drei Gäste gemein haben.

Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer des regionalen Energieunternehmens tws, wird erklären, welche Erneuerbaren Energien für eine klimaneutrale regionale Versorgung nötig und verfügbar sein werden. Manfred Walser wird über ein vierjähriges Projekt in Vorarlberg berichten, in dem neue Formen verdichteten Wohnens und die Reduktion des Flächenverbrauchs gemeinsam mit Architekten, Handwerkern, Baufirmen und künftigen Bewohnern realisiert wurden. Teil einer klimabewussten, nachhaltigen Regionalplanung, im Gegensatz zu Baden-Württemberg. Karl-Josef Weber ist Restaurator und Zimmermeister. Am Zimmerer Bildungszentrum Biberach unterrichtet er nun eine uralte Technik des Bauens bei uns, aber auch im Orient und in Afrika: Lehmbau-Architektur. Sie ist recyclingfähig, lässt sich mit anderen erneuerbaren Materialien kombinieren und verbraucht nur einen Bruchteil der Energie bei der Herstellung im Gegensatz zu Beton. Dorle Ferber verzaubert zwischen den Gästen mit ihren so wilden wie poetischen Liedern. Tickets kosten an der Abendkasse 14 Euro, ermäßigt 10,70 Euro.