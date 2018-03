Einladende Fragen nach Held oder Heldin

An einer großen Plakatwand im Eingangsbereich des Mehrgenerationenhauses Gänsbühl in Ravensburg werden Fragen gestellt: Wer ist Eure Heldin? Wer ist Euer Held? Und warum? Jede und jeder ist ab sofort eingeladen, in der Herrenstraße 43 seine anonyme Antworten dazu auf Zetteln an die Wand zu kleben, heißt es in der Pressemitteilung.

Gespannt auf die Antworten der Ravensburger Bürger dürfte das Organisationsteam der 13. Philosophisch-Literarischen Salonnacht „im blauen Sessel“ sein, deren Veranstaltung am 20. April dieses Jahr unter dem Motto „Helden gesucht“ steht (www.imblauensessel.de). Vielleicht werden laut Veranstalter einige der Antworten in den Einführungsvortrag von Karin Nowak (Foto links) einfließen, auf jeden Fall werden sie an dem Veranstaltungsabend im Humpismuseum nachzulesen sein.

Dass der Zugang zum Thema kaum unterschiedlicher sein kann, sei bereits in dieser ersten Gesprächsrunde deutlich geworden und werde wohl auch auf den Antwort-Zetteln seinen Niederschlag finden. „Helden sind für mich Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens die Welt verbessern wollen“, sagte eine Frau mit Hinweis auf Edward Snowden.

Einen eher persönlichen Zugang zum Thema wählte eine ältere Dame: „Meine Heldin ist meine Mutter, die ich im Sterbeprozess begleiten durfte“, berichtete sie. „Sie hat mir die Angst vor dem Tod und vor meinem eigenen Sterben genommen.“