Einkaufswochenende in Ravensburg am 12. und 13. November

Ravensburg startet in die Vorweihnachtszeit mit einem großen Shoppingwochenende: Der Martinimarkt findet in diesem Jahr am Samstag und Sonntag statt. Zusätzlich öffnen die Ravensburger Geschäfte am Sonntag, 13. November, ihre Ladentüren von 13 bis 18 Uhr.

Auf dem traditionellen Markt zum Winteranfang werden allerlei Angebote zum Stöbern, Selbstgemachtes, Herbstliches und Weihnachtliches zu finden sein. Aber auch praktische Gegenstände wie Geschirr, Werkzeug oder Haushaltsgeräte dürfen natürlich nicht fehlen. Am Samstag geht es los: Von 8 bis 20 Uhr ist der Martinimarkt geöffnet, am Sonntag beginnt der Markt ab 11 Uhr. Auch der Ravensburger Handel lädt zum Shoppen ein: „In den Modehäusern, Boutiquen und Fachgeschäften reihen sich bunt gemusterte Weihnachtspullis, warme Jacken und kuschelige Winteraccessoires aneinander“, sagt Eugen Müller, Geschäftsführer Wifo. Am verkaufsoffenen Sonntag bieten einige Geschäfte zusätzliche Angebote und Aktionen, die Lust auf einen ausgedehnten Bummel durch Ravensburg machen.