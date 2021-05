Einkaufswagen streift auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Karmeliterstraße VW Tiguan

Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro ist am Montag zwischen 12.20 und 12.40 Uhr an einem VW Tiguan entstanden, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Karmeliterstraße abgestellt war. Eine bislang unbekannte Frau brachte nach ihrem Einkauf den Einkaufswagen zum Sammelort zurück. Mit einem Stoß wollte sie diesen in die anderen Einkaufswagen schieben, erkannte jedoch im Weggehen nicht, dass sich der Wagen selbstständig machte und gegen den Tiguan prallte.

Das Polizeirevier Ravensburg bittet unter Telefon 0751 / 803 33 33 um Hinweise zu der Frau.