Einige Parkplätze in der Ravensburger Marienplatzgarage kurzfristig gesperrt

In der Ravensburger Marienplatzgarage haben die Betreiber so gut wie alle Parkplätze in der ersten Ebene abgesperrt. Die Sperrung soll aber bereits im Lauf des Dienstags wieder aufgehoben werden, wie Jenny Jungnitz von den Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetrieben auf Anfrage mitteilte.

Arbeiten in der Garage sind der Grund dafür, dass rot-weiße Hütchen seit Dienstagmorgen die Zufahrt auf die Stellplätze blockieren: Sowohl am Parkleitsystem in der Ende 2019 nach Grundsanierung wiedereröffneten Garage als auch an der Gaswarnanlage mussten noch „Restarbeiten“ erledigt werden, so Jungnitz.

Für Lichtanlage müssen Parkplätze vermessen werden

In der Garage werden die Stellplätze überwacht, damit ein rotes oder grünes Licht an der Decke direkt darüber anzeigen kann, ob der Platz belegt oder frei ist. So sollen Suchende schnell zu einem Parkplatz gelotst werden, wie Jungnitz erklärt.

Damit das richtig funktioniert, müsse jeder Stellplatz vermessen werden. „Zur Einlesung der Stellplätze müssen die Stellplätze frei sein“, heißt es weiter.