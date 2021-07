Eingebrochen und Motorroller gestohlen

Aus einem verschlossenen Keller in der Parkstraße in Ravensburg ist in der Nacht zum Dienstag ein Motorroller gestohlen worden.

Der Täter brach laut Polizei die Hauseingangstür zum Wohnhaus auf und stahl einen Kellerschlüssel. Aus den dortigen Räumen hievte er den Roller, an dem ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war, die Treppe hinauf. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und Rollerdiebstahls und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang in der Nacht auf Dienstag an der Einmündung der Klaus-Schmid-Straße/ Parkstraße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0751/8033333 zu melden.