Eine Zeitreise durch 1700 Jahre jüdisches Leben

In der Online-Reihe „Vortrag und Gespräch“ präsentiert das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben (EBO) am Mittwoch, 23. Juni, um 19.30 Uhr eine Zeitreise mit Uri Kaufmann durch die Geschichte des jüdischen Lebens auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Sie begann vor 1700 Jahren, als Kaiser Konstantin ein Dekret erließ, das Juden in der colonia agrippina – dem heutigen Köln – betraf. Seit dem 10./11. Jahrhundert ist die ununterbrochene Anwesenheit von Juden in diesem Gebiet dokumentiert.

Uri Kaufmann berichtet in seinem Vortrag von jüdischem Leben im Mittelalter, aber auch in der Neuzeit und präsentiert Beispiele aus der württembergisch-jüdischen Geschichte. Kaufmann wurde in der Schweiz geboren, studierte an der Hebräischen Universität in Jerusalem jüdische und allgemeine Geschichte (1977 bis 1983). Er unterrichtete nach seiner Promotion in Zürich (1987) an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, war Konzeptentwickler für das Jüdische Museum Berlin und Kurator einer Wanderausstellung über „200 Jahre Oberrat der Israeliten Badens“ in den Jahren 2008/2009. Seit 2011 leitet er die Gedenkstätte Alte Synagoge Essen.

Der kostenfreie Zugang steht am Mittwoch, 23. Juni, ab 19 Uhr, bereit. Eine Anmeldung ist erforderlich. Entweder direkt über die Webseite unter www.ebo-rv.de/Veranstaltungen oder per E-Mail an info@ebo-oab.de.