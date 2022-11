Eine-Welt-Verkauf Obereschach spendet an „Djamara“

Einen Spendenscheck in Höhe von 4000 Euro übergibt Hans Baum (rechts), Gründungsmitglied des Eine-Welt-Vekaufs-Obereschach, an Anke Bah vom Verein Djaram (Foto: Eine-Welt-Vekaufs-Obereschach). Mit dabei bei der Übergabe war auch Kirchengemeinderatsmitglied Berthold Sorg. „Wir möchten mit dem Verkauf fair gehandelter Produkte die Lebensbedingungen von Menschen in benachteiligten Regionen nachhaltig verbessern und mit der Weitergabe des Überschusses konkrete Projekte in dieser Einen Welt unterstützen“, so Hans Baum. Djarama ist ein Verein aus der Kirchengemeinde. Djarama heißt danke und gleichzeitig willkommen. Der 2015 auf Initiative von Anke und Solomon Bah aus Liebenau gegründete Verein konzentriert seine Arbeit auf ein Dorf in Guinea, aus dem Solomon Bah stammt. Die Gruppe „Eine-Welt-Verkauf“ bietet einmal im Monat sonntags nach dem Gottesdienst im katholischen Gemeindehaus fair gehandelte Produkte an.