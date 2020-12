Eine-Welt-Ausschuss unterstützt Waisenkinder in Honduras

Rund eine Autostunde von der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa entfernt leben 458 Jungen und Mädchen im Kinderdorf Rancho Santa Fe, inmitten einer bewaldeten Hügellandschaft. Im Gegensatz zu den kleinen Dörfern und vereinzelten Hütten in der Nachbarschaft erscheint das Kinderdorf wie eine kleine Metropole. – in der aktuell nicht nur das Coronavirus wütet.

Verzicht auf Familienbesuche

„Das Kinderdorf wurde weitestgehend von der Außenwelt abgeschirmt“, erklärt Saskia Asche von der Kinderhilfe nph. Betreuer arbeiten im mehrtägigen Schichtbetrieb, Lieferungen werden gründlich desinfiziert und Außenstehende haben keinen Zutritt zum Kinderdorf. „Im Normalfall gibt es regelmäßig Besuchertage, bei denen Kinder, die Kontakt zu ihrer Ursprungsfamilie haben.“ Darauf müsse aktuell verzichtet werden. Trotz strikter Hygienemaßnahmen vermeldet die Organisation bestätigte Coronafälle. Das Virus wütet weiter.

Gesundheit der Kinder steht im Vordergrund

Die einzelnen Kindergruppen wurden voneinander getrennt, es finden keine gemeinsamen Aktivitäten statt, der Unterricht wurde ausgesetzt und der medizinische Zustand der Kinder wird eng überwacht. Bei Bedarf werden zudem Masken und Schutzkleidung getragen.

Ausgangssperre trifft arme Bevölkerung am härtesten

Die Einschnitte durch Corona seien enorm, sagt Herbert Stoll vom Eine-Welt-Ausschuss. Ihm liege es besonders am Herzen, das Projekt noch ein letztes Mal zu unterstützen. Denn: Der Eine-Welt-Ausschuss löst sich altersbedingt auf. „Die Herausforderungen und Einschränkungen durch Corona waren und sind sehr groß. In Honduras herrschten sehr strenge Ausgangssperren, die insbesondere für arme Bevölkerungsteile sehr schwer einzuhalten sind“, sagt Asche. Gerade jetzt herrschen in armen Regionen unzureichende sanitäre Versorgungen, was die Umsetzung der Hygienemaßnahmen einschränkt.

Das öffentliche Gesundheitssystem komme durch Corona noch viel schneller an seine Grenzen und „war schnell überfordert“, so die Organisation. Zudem scheuen sich viele Menschen zum Arzt zu gehen – aus Angst vor Stigmatisierung.

Liebfrauen-Ausschuss sammelt zum letzten Mal Spenden

Seit 20 Jahren unterstützt die Pfarrgemeinde Liebfrauen Waisenkinder in Honduras. Der Eine-Welt-Ausschuss sammelt zur Weihnachtszeit dieses Jahr zum letzten Mal Gelder für über 450 Jungen und Mädchen, die unter schwierigen familiären Situationen leiden. Mithilfe der Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung „Helfen bringt Freude“ soll die dringend benötigte medizinische Grundversorgung der Kinder und Jugendlichen im Kinderdorf verbessert werden.

Perspektive schaffen – Armut bekämpfen

„Die Jüngsten kommen teilweise im Alter von wenigen Wochen zu uns und jedes Kind bleibt so lange, wie es Unterstützung benötigt“, sagt Saskia Asche. Damit Kinder und Jugendliche in Sicherheit aufwachsen und eine Perspektive geboten werde, gibt es in dem Kinderdorf verschiedene Schulen, eine Klinik, Ausbildungsstätten und eine eigene Landwirtschaft. Auf rund 254 Hektar arbeiten 300 Betreuer, Lehrer, Krankenschwestern, Köche und Verwaltungsfachangestellte.

Geldnot durch Inflation

„Die unerwartete Situation hat auch unerwartete Ausgaben mit sich gebracht“, erklärt Asche der Schwäbischen Zeitung. Dringend nötig sind Desinfektionsmittel und Schutzkleidung. Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel wurden teurer in Honduras. „Die zusätzlichen Kosten für Medikamente belaufen sich für sechs Monate auf fast 2 500 US-Dollar – für Lebensmittel auf 24 000 US-Dollar“, sagt Saskia Asche.

Mit Spendengeldern wird der finanzielle Engpass nur bedingt abgefedert. Neben den Mehrausgaben seien zeitgleich Spendeneinnahmen zurückgegangen. Dabei sind die Waisenkinder vermehrt auf Spenden angewiesen. Damit das Coronavirus im Kinderdorf kontrollierbar bleibt, wird zuerst in das Nötigste investiert: Einweghandschuhe, Mund- und Nasenabdeckungen, Desinfektionsmittel und Handseife.

Region ist belastet durch Naturkatastrophen

Die angespannte Lage im Land wurde durch zwei Hurrikans zusätzlich verschlechtert. Die Region ist geprägt von Überschwemmungen, Evakuierungen und Erdrutschen. Dies verkompliziert die Situation und erschwert die Einhaltung der Hygienestandards. Wie auch bereits während der Corona-Krise leistet die Kinderhilfe nph vor Ort Nothilfe für die betroffene Bevölkerung.