Eine Verletzte nach Auffahrunfall auf B33.

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 10 000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 14.45 auf der B33, so die Polizei. Wegen Arbeiten an der Hotterlochbrücke kam es zu einem hohen Verkehrsaufkommen mit zähfließendem Verkehr. Eine 50-jährige Renault-Fahrerin musste deshalb ihr Fahrzeug vor der Baustelle abbremsen. Eine nachfolgende 23-jährige Mazda-Fahrerin prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen das Heck des Renault.

Durch den Aufprall wurde die 50-jährige Frau leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.