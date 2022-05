Eine Veranstaltung, die anders war als erwartet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Ich glaube, wir sehen heute eine Oper oder jemanden, der Gedichte mit einer Musik vorliest“, so ein Schüler der 7. Klasse zur Frage, was er am Montag, 9. Mai von der Konzertlesung erwartet.

Als dann die Schülerinnen und Schüler der 6. bis 10. Klassen des Bildungszentrums St. Konrad die Erlanger Halle betreten, sind sie doch ziemlich überrascht: Auf der Bühne befindet sich ein komplettes Set mit Licht- und Bühnentechnik. Es sieht aus wie auf einem richtigen Konzert!

Nach einer kurzen Begrüßung des Leiters des Bildungszentrums Herrn Dr. Hruza geht es endlich los: Fesselnd, emotional und sehr persönlich erzählen Batomae und Jana Crämer die Geschichte ihrer Freundschaft. Jana liest aus ihrem Buch „Das Mädchen aus der ersten Reihe“ und nimmt uns mit in einen Teil ihres Lebens, der geprägt ist von Diäten, Essstörungen und Mobbing, aber eben auch von der Freundschaft mit Batomae. Begleitet werden ihre Erzählungen von Batomaes Musik, die ihre Erlebnisse geprägt haben oder die er für sie eigens geschrieben hat. Sie reißt einen mit, berührt und baut auch die Zuschauer auf!

Und was nimmt man so mit aus so einer Veranstaltung? „Ich nehme mit, dass ich gut genug bin und dass ich mich für keinen verändern muss, weil es Menschen gibt, die mich so lieben wie ich bin!“ Diese Aussage des Schülers, ebenfalls aus der 7.Klasse, benötigt keine weitere Ergänzung und zeigt, wie beeindruckend und wichtig die Veranstaltung „bauchgefühl“ für die Schüler und Schülerinnen war.

Die Initiative „bauchgefühl“, die unter anderem von der BKK MTU finanziert wird, zeigt, wie wichtig solche Präventionsveranstaltungen im schulischen Alltag sind. Wenn sie dann von so charismatischen Protagonisten wie Jana Crämer und Batomae durchgeführt werden, bleibt es ein unvergessliches und prägendes Erlebnis.