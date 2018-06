Eine Skulptur machte 1992 Urlaub am Bodensee

In unserer Serie stellen wir in loser Folge „Skulpturen in Ravensburg“ vor. In Teil 11 lesen Sie heute über die „Große Geballte“ von Bildhauer Herbert Albrecht.

Ravensburg - Versteckt steht die 1,60 Meter hohe Steinfigur unter einem von Efeu berankten Baum auf dem weitläufigen Areal der Gewerblichen Schule an der Gartenstraße. Kein Schild, das von ihr erzählt. Kein Hinweis, der den Namen ihres Künstlers nennt. Und kaum ein Archiv im Landkreis Ravensburg, das Informationen über sie bereithält. Demzufolge müsste diese steinerne Plastik eigentlich die „Große Unbekannte“ heißen – hätte sich der Bildhauer nicht einen anderen Titel für seine Figur ausgedacht: „Große Geballte“ heißt sie nämlich. Und ihr Urheber ist niemand geringerer als Herbert Albrecht, einer der renommiertesten zeitgenössischen Bildhauer in Österreich.

Wie seine „Große Geballte“ Anfang der 1980er-Jahre nach Ravensburg gelangte, weiß der nunmehr 90-jährige, in Vorarlberg lebende Albrecht noch genau: „Er wurde gemeinsam mit zwei Bildhauerkollegen aus dem Süddeutschen Raum zum Wettbewerb eingeladen“, sagt Walter Fink, Kurator von Albrechts jüngsten Ausstellungen in Bregenz und Wien sowie langjähriger Freund des Künstlers, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Neben Albrecht waren Axel F. Otterbach aus Bad Waldsee und Nikolaus Kernbach aus Aulendorf vom Landratsamt Ravensburg für diesen beschränkten Wettbewerb vorgeschlagen worden. Und die Wahl fiel auf Albrechts Entwurf.

Dynamik und Kraft

Wie so oft hatte der Bildhauer, der allein in Vorarlberg seit 1945 mit 42 öffentlichen Arbeiten vertreten ist, eine bereits bestehende Skulptur für den Wettbewerb eingereicht. Die 1972 entstandene „Große Geballte“ erschien ihm passend für diesen Platz. Und sie überzeugte die Jury, die sich im Atelier des Künstlers kurz darauf die Skulptur ansah: Seine Plastik sei hervorragend in ihrer Dynamik und Kraft, urteilten die Juroren. Auch die Vertreter der Politik waren „sehr einverstanden, man ging anschließend noch gemeinsam in ein Gasthaus in Bregenz, um die Entscheidung zu besiegeln“, erinnert sich der Künstler.

Von der kontroversen Debatte, die es im Januar 1981 bei der Beratung der Jury-Vorschläge im Kulturausschuss gegeben hatte, weiß Albrecht nichts. Während der Sitzung war der damalige Landrat Guntram Blaser mit kritischen Stimmen konfrontiert worden. So hatte der CDU-Politiker Franz Rebstock neben anderen Ausschussmitgliedern bemängelt, dass „im Bereich einer gewerblichen Berufsschule eine abstrakte Plastik deplatziert sei. Hierher gehöre eine Figur, die einen Bezug zum Handwerk aufweist“, heißt es in der „Schwäbischen Zeitung“ vom 27. Januar 1981. Obwohl die Politiker „Spott und Tadel aus der Bevölkerung“ befürchteten, votierten sie einstimmig für Albrechts steinerne Plastik.

Was die Ravensburger Lokalpolitiker Anfang der 1980er-Jahre offensichtlich nicht wussten: Seit Herbert Albrecht seine erste Skulptur fertigte, steht der Mensch im Mittelpunkt seiner Arbeit. Weshalb? „Weil der Mensch natürlich das Wichtigste ist“, sagt der Künstler im Gespräch mit Walter Fink. „Und so kann auch ich eigentlich anfangen, was ich will – es wird immer eine Figur. Oder ein Teil einer Figur. Also ein Mensch.“ Die fortwährende Doktrin des Künstlers: Weil man den Menschen nach den Gräueln des Nationalsozialismus nicht mehr idealisierend darstellen könne, „reduziere ich ihn, mache ihn sozusagen zum Symbol des Menschen“. Die „Große Geballte“ steht für den Bildhauer am Anfang seiner Serie der Mutterfiguren, die er von Mitte der 1970er- bis in die 1980er-Jahre hinein schuf – sie setzt sich mit dem Thema „Mutter“ auseinander.

Übrigens hat die aus Diabas bestehende „Große Geballte“ seit 1981 nicht permanent an der Gewerblichen Schule in Ravensburg gestanden. Im Jahr 1992 reiste sie für einen Urlaub an den Bodensee: „Sie wurde für die Sommerausstellung ‚Albrecht‘ in Bregenz für die Außenaufstellung in den Seeanlagen ausgeliehen und dort temporär aufgestellt“, sagt Walter Fink, der Kurator dieser Ausstellung anlässlich des 65. Geburtstags des Künstlers war.

