Eine Person sinkt in Ravensburg in einer Schilfwiese ein und wird von der Feuerwehr gerettet

Eine Mann ist in Ravensburg in einer Schilfwiese so weit eingesunken, dass er von der Feuerwehr gerettet werden musste. Er wollte laut Polizei am zweiten Weihnachtsfeiertag um die Mittagszeit querfeldein sein Ziel in Ravensburg erreichen.

Der 62-jährige Fußgänger kannte sich in der Gegend nicht aus, wollte laut Polizei nach eigenen Angaben aber von Baienfurt zum Bahnhof Ravensburg laufen und ging dafür querfeldein. Dabei wählte er eine Route mitten durch das Schilfgebiet in der Ravensburger Nordstadt, das angrenzend an eine Gartenbaumschule an der Ulmer Straße liegt. Er sank ein und nach ersten Versuchen, sich selbst zu befreien, rief er telefonisch Hilfe.

Die Stelle, an der der Mann feststeckte, lag laut Feuerwehr mehr als 30 Meter vom Fußweg entfernt. (Foto: Feuerwehr Ravensburg)

Die Stelle war schlecht zugänglich für die Einsatzkräfte, der Weg eigentlich zu schmal für die großen Fahrzeuge. (Foto: Feuerwehr Ravensburg)

Dieses Foto der Feuerwehr Ravensburg zeigt, wie nass der Untergrund der Schilfwiese am zweiten Weihnachtsfeiertag war. (Foto: Feuerwehr Ravensburg)

Die Feuerwehr berichtet, dass der Mann etwa 35 Meter vom Geh- und Radweg an der Ulmer Straße entfernt in der Schilfwiese feststeckte und bis zur Wade im Morast versunken war.

Im Polizeibericht heißt es sogar, der Mann sei sogar bis zum Brustkorb eingesunken gewesen. Hinweise darauf, dass der Mann betrunken oder unter Drogeneinfluss war, gab es laut Polizei nicht.

Rettung mit ausgelegten Leitern

Die Rettung war offenbar nicht einfach. So schildert die Feuerwehr ihre Arbeit: „Die Anfahrt der Großfahrzeuge über den Geh- und Radweg gestaltete sich als schwierig, da der Weg nicht breit genug für die Fahrzeuge befestigt ist und die Randstreifen vom Regen durchnässt waren. An der Unglücksstelle angekommen konnte mittels Bohlen, Brettern und Aufziehen von Schneeketten die Drehleiter in Stellung gebracht werden.“ Über die flach ausgefahrene Drehleiter konnten die Einsatzkräfte in die Nähe der feststeckenden Person kommen.

Die restlichen Meter habe man mit Steckleiterteilen ausgelegt, damit die Einsatzkräfte beim Überqueren der durchnässten Fläche nicht auch noch einsinken. „Mittels Manneskraft“ habe man die Person aus dem Matsch gezogen. Sie sei dem Rettungsdienst übergeben worden. Er erlitt laut Polizei eine leichte Unterkühlung und wurde an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst versorgt.