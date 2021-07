Eine musikalische Reise mit sechs Solisten aus vier Ländern

Unter dem Titel „Music is my Life“ nehmen sechs internationale Musiker im August ihre Zuhörer in Ravensburg und Weingarten mit auf eine musikalische Reise.

Mit ihren Stimmen präsentieren Lynelle Jonsson (USA), Gino Castelli (Italien), Allegra (Österreich), Desiré Capaldo (Italien), Beatrix Löw-Beer (Germany) und Joachim Tinnefeld (Österreich) laut Veranstalter unterschiedliche Musikstilrichtungen. Geboten werden gefühlvolle Balladen zum Mitschwärmen, fetzige Popnummern zum Mitklatschen und dramatische Melodien zum Mitfühlen – alles an einem Abend. Zu hören sind sie am Freitag, 6. August, ab 20 Uhr bei einem Open Air an der Golfanlage des Golfclubs Ravensburg sowie am Samstag, 7. August, ab 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten.

Erwachsene zahlen 23 Euro, Jugendliche von 15 bis 18 Jahren acht Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre in Begleitung der erziehungsberechtigten Eltern sind frei. Für Kinder gibt es während der Veranstaltung ein Kinder- und Filmprogramm. Sollte das Open Air witterungsbedingt nicht stattfinden können, gelten die Tickets für die Veranstaltung am Folgetag im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten.