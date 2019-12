Eine Liebeserklärung an die 1920er-Jahre

Die Show „Glanz auf dem Vulkan“ kommt am Sonntag, 19. Januar 2020, nach Ravensburg. Damit halten die 1920er-Jahre Einzug ins Konzerthaus. Laut Pressemitteilung heißen die Veranstalter die Besucher „Willkommen in Berlin! Alles glänzt! Das Leben pulsiert! Lassen Sie sich fallen in Ekstase, Laster, sehnsuchtsvolle Melancholie und hemmungsloses Vergnügen!“ So nehme die Show die Besucher mit in das Berlin der wilden 1920er-Jahre – laut Ankündigung die Sündenstadt, die allzeit aufregendste Metropole der Welt. Die Veranstaltung im Konzerthaus Ravensburg beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bereits im Vorverkauf.

„Glanz auf dem Vulkan“ sei laut Pressemitteilung eine „hochenergetische, exzentrische und innovative Bühnenshow“ mit Musik, Tanz, Gesang, Artistik, Humor und Frivolitäten aller Art. Mit der Band „The Glanz“ und ihrem internationalen Künstlerensemble nähmen die Erfinder dieser Show, Evi Niessner & Mr. Leu, ihre Besucher mit auf eine rasante und vergnügliche Reise in die faszinierende „World of Weimar“ (deutsch: Welt von Weimar). Das Ensemble dürfe als Spitzenbesetzung bezeichnet werden. In jedem Moment spürten die Besucher, wie tief Evi Niessner mit dem Berlin der 1920er-Jahre verbunden ist. Sie verfolge bereits seit den 1990er-Jahren die Vision einer 1920er-Jahre-Show für die großen glanzvollen Bühnen, Konzerthäuser, Galas und Festivals.

Das Show-Tanz-Ensemble „Die Gl'Amouresque“ tanzte bereits in der Serie „Babylon Berlin“. In „Glanz auf dem Vulkan“ zeige das Ensemble eine einzigartige Vielfalt seiner Tanzkunst: von Charleston, Tango und Jazz über klassisches Ballett bis hin zu Modern und Ausdruckstanz.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Dies ist das echte Leben zwischen Euphorie, Abgrund und Wahnsinn. Berlin ist ein bunter Schmelztiegel voller Künstler und Lebenskünstler. Hier feiert die Bohème der ganzen Welt den berüchtigten Tanz auf dem Vulkan, als gäbe es kein Morgen. Opiumrausch, Absinth-Partys, Dadaismus, Anarchismus, zertanzte Schuhe, durchliebte Nächte. Berlin! In den zahllosen Cabarets, Revuepalästen, Bars und Spelunken treffen Menschen aller Couleur aufeinander – Lebedamen, Dandys, Flappergirls, Schieber, Pionierinnen und Intellektuelle.“

Freigeist, Idealismus und Ästhetik rauschhafter Jahre in Berlin

„Glanz auf dem Vulkan“ sei laut Ankündigung eine Liebeserklärung an die moderne Frau der 1920er-Jahre, aber auch an den Freigeist, den Idealismus, den Pioniergeist und die Ästhetik dieser rauschhaften Jahre zwischen den Weltkriegen. In der Widersprüchlichkeit, dem Tempo und der Intensität des Lebens würden die Besucher sich selbst in ihrer modernen Welt erkennen. Was in den 1920er-Jahren an kultureller Blüte entstanden sei und den Menschen bis heute so vieles schenke und erzähle, solle ewig blühen. So möchte Evi Niessner mit ihrem Ensemble in diesem Gesamtkunstwerk alle Künste vereinen und im vollen Glanze erstrahlen lassen.