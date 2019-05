Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer und Sachschaden von rund 15 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung der K 7985 / K7982 ereignet hat. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin wollte die Kreuzung laut Polizeibericht in Richtung Grünkraut überqueren und kollidierte dabei mit einer 33-jährigen Autofahrerin, die von Menisreute kommend in Richtung Stöcken fuhr und die vorfahrtsberechtigte 21-Jährige vermutlich übersehen hatte. Letztere wurde bei dem Unfall leicht verletzt.