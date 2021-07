Eine helfende Hand für die Bildung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer Spende in Höhe von 3.500 Euro unterstützt die Manfred-Roth-Stiftung die DHBW Ravensburg. Die Spende macht es möglich, Lizenzen für eine handelsspezifische Datenbank sowie Dokumentenkameras zu erwerben.

Die Stiftung unterstützt immer wieder verschiedene Bildungsprojekte. „Die Förderung des Nachwuchses liegt uns im Hause NORMA besonders am Herzen. Dazu legen wir großen Wert darauf, die Verbindung zu den Regionen zu pflegen“, meinte Mirco Schrameyer, Niederlassungsleiter NORMA Dettingen, bei der Scheckübergabe. Auf die DHBW Ravensburg als Bildungseinrichtung der Region zu kommen war für NORMA nicht schwer, denn seit vielen Jahren ist NORMA Partnerunternehmen im Studiengang BWL-Handel. „Wir schätzen das duale Studienmodell an der DHBW Ravensburg und unterstützen die Hochschule daher gerne“, so Tobias Voigt, Verkaufsleiter Norma. Auch in den vergangenen Jahren hatte die Stiftung bereits mehrfach für die Bibliothek der DHBW Ravensburg und für innovative studentische Projekte gespendet.

Prof. Dr. Thomas Asche, Studiengangsleiter in BWL-Handel, freut sich über die Anschaffung von Bibliotheks-Lizenzen für eine handelsspezifische Datenbank. Eine sehr gute Unterstützung für die Studierenden bei ihren Projekt- und Bachelorarbeiten. Und auch die Dokumentenkameras unterstützen die Lehre optimal, wie Prof. Dr.-Ing. Herbert Dreher, Rektor der DHBW Ravensburg, betonte. Was ist die Manfred-Roth-Stiftung? Manfred Roth hat das Unternehmen mit seinen heute rund 1450 Filialen in Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich bis zu seinem Ableben umsichtig und erfolgreich geleitet. Um sein Lebenswerk zu sichern, wurde NORMA 2012 in eine Stiftung überführt. Eine Stiftung, die sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst ist, wie die Spenden an die DHBW Ravensburg mit belegen.