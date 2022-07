Eine Hand spendet der anderen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn am Montag die Schulsekretärin der Stefan-Rahl-Grundschule per Mikrofon ankündigt, am nächsten Tag gibt es das gesunde Pausenbrot, freuen sich die Kinder umso mehr auf den nächsten Tag. Schon seit Jahren gibt es dank engagierter Eltern das gesunde Pausenbrot an der Schule. Nach langer, langer Corona-Zwangspause findet es nun wieder seit ein paar Monaten statt. Abwechslungsreich, gesund und lecker, damit kann man viele Kinder für eine vernünftige Ernährung begeistern. Gutes gegen einen kleinen Preis. Und in diesen letzten Monaten lief das lange vermisste Pausenbrot so super, dass sogar ein Gewinn erwirtschaftet wurde.

So konnte zum Schuljahresabschluss eine Spende an die Schulbücherei überreicht werden. Frau Dreher von den Pausenbroteltern überreichte diese Spende an Frau Schuh von der Schulbücherei. Die Bücherei ist darüber natürlich sehr erfreut, neue Bücher für die jungen Leseratten anschaffen zu können.

Der Schulleiter Hohl-Pfleghar bedankte sich bei beiden für Ihre tolle Arbeit und langjährigen Einsatz zum Wohle der Schülerinnen und Schüler.