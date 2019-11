Eine halbe Million Euro fließt in eine bessere Radverbindung

Mit knapp einer halben Million Euro will die Stadt Ravensburg die Radverbindung von Schmalegg bis Weingarten verbessern. In erster Linie soll es dabei um die Sicherheit und den Komfort der Fahrradfahrer gehen.

Das geht aus einer Sitzungsvorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt Ravensburg hervor, der am Mittwoch über die Pläne abstimmt. Geld dafür kommt vom Bundesumweltministerium. Entlang der Strecke soll man bald auch Elektroräder ausleihen können.

Was ist geplant?

Die Strecke von Schmalegg bis Weingarten soll die erste sogenannte Radvorrangroute in Ravensburg werden. „Wesentlich für Radvorrangrouten ist eine in sich einheitliche Kennzeichnung, um über eine längere Distanz eine durchgehende Radverkehrsverbindung von vergleichbarer Qualität zu schaffen“, erklärt ein Sprecher des Bundesumweltministeriums.

Auf der eingezeichneten Strecke soll Radfahren nach Plänen der Stadt möglichst sicher und damit attraktiv werden. (Foto: Grafik: Alexis Albrecht)

Das soll zum Umstieg aufs Fahrrad motivieren, heißt es. Über weite Strecken besteht der Radweg in Ravensburg bereits. An drei Stellen soll die Sicherheit für die Radfahrer und die Durchgängigkeit der Strecke verbessert werden.

Wie verläuft die Radvorrangroute?

Die Route beginnt in Schmalegg, läuft durch die Weststadt ins Tal, über die Meersburger Brücke und in einer Schleife über den Pfannenstiel Richtung Bahnhof. Im Gegenverkehr werden Radler um die VR-Bank herum auf die Brücke geleitet. In Richtung Weingarten radelt man weiter vorbei am Bahnhof und bis zur Bleicherstraße.

Von dort soll es zur Eissporthalle gehen und dann weiter auf dem Radweg entlang der Ulmer Straße bis zur Gartenstraße und zur Gemarkungsgrenze Weingarten. Weil der Übergang von Metzgerstraße in die Bleicherstraße und andersherum für Radfahrer nicht optimal sei, hat die Stadt eine Änderung der Route beim fördernden Bundesumweltministerium beantragt. Die Stadt schätzt den Weg durch die Möttelinstraße und die Parkstraße zur Eissporthalle als sicherer ein.

An welchen Stellen wird an den bestehenden Radwegen etwas verändert?

Die wesentlichsten Änderungen wird es rund um den Ravensburger Bahnhof geben: Schon ab der Unterführung an der Ecke Douala in Richtung Bahnhof wird eine Fahrradstraße ausgewiesen, dafür fallen laut Plan einige Parkplätze weg. Laut Agendagruppe Radverkehr wird es die vierte Fahrradstraße in Ravensburg sein, es gibt schon welche am Wassertreter, Andermannsberg und in der Spohnstraße sein. In Fahrradstraßen müssen sich Autofahrer dem Radverkehr anpassen.

Die Fahrradstraße wird den Plänen zufolge auf Länge des Bahnhofs und Busbahnhofs unterbrochen, weil dort Fußgänger oder Busse zu beachten sind. Sie wird dann hinter dem Bürogebäude der Technischen Werke Schussental (TWS) wieder aufgenommen, bis sie nach dem Gelände des Clubs Kantine endet und Radfahrer auf Schutzstreifen fahren sollen, die dort noch aufgemalt werden sollen.

Schutzstreifen sind auch entlang der Ulmer Straße Richtung Weingarten geplant. An Haltepunkten sollen extra Radfahrer-Ampeln die Sicherheit erhöhen. Ganz am anderen Ende der Radvorrangroute, am Ortsausgang Schmalegg, werde für Radfahrer das Überqueren der Straße erleichtert, indem Wartebereiche aufgezeichnet werden.

Wer bezahlt die geplanten Änderungen?

Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von rund 470 000 Euro, wovon 345 000 Euro aus einer Klimaschutzinitiative des Bundes kommen sollen. Bereits 2016 war ein Antrag beim Bundesumweltministerium zur Förderung einer Radvorrangroute von Schmalegg nach Weingarten in Zusammenhang mit Ausleihstationen für E-Bikes gestellt worden.

Was hat es mit den Leih-Elektrorädern auf sich?

Entlang der Radvorrangroute und in ihrem direkten Umfeld sollen 16 Verleih- und Ladestationen mit 128 Elektrofahrrädern installiert werden. Das geht aus einer Ausschreibung der TWS hervor.

Wann werden die Arbeiten erledigt?

Die Arbeiten sollen erst nach Genehmigung des Haushaltes ausgeschrieben werden, so dass Unternehmen ihre Angebote dafür einreichen können. Ein weiterer Zeitplan ist in der Sitzungsvorlage nicht genannt.

Was sagt die Agendagruppe Radverkehr zu den Plänen?

Eine halbe Million Euro klinge nach einer großen Investition, sagt der stellvertretende Sprecher der Agendagruppe Radfahren, Martin Spener. „Es ist aber nicht so viel, was geplant ist.“ Er moniert unter anderem, dass die Radwegführung in der Weststadt unübersichtlich bleibe.

Radfahrer müssten dort weiterhin mal auf dem Radweg, mal auf dem Gehweg fahren. Er lobt hingegen, dass Radfahren durch die geplanten Straßenmarkierungen im Innenstadtbereich sicherer und der Radfahrer als Verkehrsteilnehmer deutlich präsenter werde.

Die Schaffung einer ersten Radvorrangroute könne nur ein Anfang sein. Das Radverkehrskonzept von 2013 enthalte 100 Ideen zur Verbesserung der Bedingungen für Radfahrer in Ravensburg. Davon seien bisher nur 15 bis 20 Prozent umgesetzt worden. Die Stadt war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.