Eine Frau und ein Senior sind in der Ravensburger Grüner-Turm-Straße aneinander geraten.

Zu eine Schlägerei zwischen einer Frau und einem Mann ist es am Samstagnachmittag in der Ravensburger Grüner-Turm-Straße gekommen. Das teile die Polizei mit.

Ein 72-jähriger Ravensburger war am gegen 15.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der besagten Straße. Als er diesen verließ, stand in der Fußgängerzone vor dem Markt ein Fahrzeug mit laufendem Motor, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Senior fotografierte das Auto. Daraufhin stieg die 41-jährige Fahrerin aus und schlug dem Mann mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Mann wurde leicht verletzt.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die 41-jährige Frau aus dem Bodenseekreis.