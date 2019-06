Eine Europameisterin testet für die WM-Qualifikation

Hochkarätig besetzt ist das Starterfeld bei der Internationalen IBRMV-Bodenseemeisterschaft im Kunst- und Einradfahren am Samstag in der Kuppelnauhalle in Ravensburg. Neben österreichischen Staatsmeistern, Schweizer und deutschen Meistern sind auch (Junioren)-Europameister am Start. Die amtierende Einer-Kunstrad-Europameisterin Viola Brand (Unterweissach) sowie die inzwischen zweifache deutsche Schülermeisterin Ceyda Altug (Friedrichshafen) werden in Ravensburg in die Pedale treten.

„An diesem Tag wird in Ravensburg Kunstradsport der Extraklasse geboten“, meint IBRMV-Kunstradkoordinator Hermann Brugger aus Friedrichshafen. „Die Bodenseemeisterschaft wird im jährlichen Wechsel zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland ausgetragen. Neben dem Titel eines Bodenseemeisters werden auch UCI-Ranglistenpunkte vergeben. Außerdem fließt der Wettbewerb in die UEC-Teamwertung ein, bei der Europas bester Hallenradsportverein gekürt wird. In Ravensburg wird auch der Pokal an die beste europäische Vereinsmannschaft aus dem Jahre 2018 übergeben.“ Dabei sind auch Sportler aus Friedrichshafen, Nenzingen, Ravensburg und Mochenwangen.

Friedrichshafenerin will den Titel

Das stärkste Feld ist im Einer-Kunstrad der Schülerinnen am Start. 22 Schülerinnen fahren um diesen internationalen Titel. Eine Woche nach der Schüler-DM kommt es erneut zum Duell zwischen Hannah Reichle aus Bad Schussenried und Ceyda Altug aus Friedrichshafen. Bisher hatte Altug überwiegend am Ende die Nase vorn.

Bei den Juniorinnen heißt die Favoritin Lorena Schneider (Höchst/Österreich). Ihr am nächsten kommen Nadine Kurz (Friedrichshafen) und Lisa Weber (Kirchdorf), die jedoch auf Ausrutscher der Junioren-Europameisterin hoffen müssen, um ganz oben zu stehen. Aussichtsreichste Kandidaten bei den Junioren sind Linus Weber (Kirchdorf) und Simon Halter (Erlenbach).

Bei den Frauen ist Viola Brand (Unterweissach) mit neuem Programm von 198,2 Punkten am Start. Die Europameisterin ist in der Vorbereitung für die im Herbst anstehenden Ausscheidungen zur Weltmeisterschaft und will bei der IBRMV die Form unter Wettkampfbedingungen testen. Rund 20 Punkte weniger hat Alisa Lais (Wallbach). Die Deutschland-Cup-Siegerin muss die Favoritin mit einem fehlerfreien Vortrag unter Druck setzten und auf Fehler von dieser hoffen. Bei den Männern wird es wohl einen österreichischen Sieg geben. Dennis Auer (Nenzingen) hat auf die beiden favorisierten Schobel und Schnetzer rund 17 Punkte Rückstand. Im Zweier der offenen Klasse haben Matthias und Michael Quecke aus Bad Schussenried nur eine Außenseiterchance.

Auch in den Mannschaftsdisziplinen sind starke Team am Start. In der Elite machen sich etwa sowohl Worms als auch das Schweizer Quartett Rheineck/Uzwil Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme.