Venedig ist eine einzigartige Stadt. Also war es eine gute Idee, mir einen Eindruck von der Stadt zu verschaffen.

Venedig selber ist größer als gedacht und schön gebaut. Das Wasser war klar und die Stadt schön sauber. Eine große Sehenswürdigkeit ist der Markusplatz. Aber in der Hauptsaison ist es ziemlich überfüllt dort.

Venedig hat aber auch viele kleine Gassen und jede für sich ist ein neues Erlebnis. In den Gassen gab es hauptsächlich Souvenirs und venezianische Masken zu kaufen. Die wunderschönen Masken gibt es zum Glück fast an jeder Ecke in Venedig. Es ist erstaunlich, dass diese Stadt fast nur auf Wasser ist. Auf dem Wasser kann man Gondel und Wassertaxi fahren oder man nimmt den Wasserbus.

Venedig besitzt viele Inseln. Unter anderem Murano, die Insel der Glasbläserei. Ich durfte sehen, wie das heiße Glas in Vasen und Figuren geformt wurde. Man hat eine 10-jährige Ausbildung als Glasbläser, für Kunstwerke die man in 1 Minute herstellt. Der Trip nach Venedig war wunderschön und sehr spannend. Mein eigener Eindruck ist sehr schön. Unbedingt empfehlenswert.