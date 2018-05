„Eine Ehre, Punkte für Deutschland zu vergeben“

Sängerin Lotte aus Ravensburg nimmt beim Eurovision Song Contest in Lissabon eine ganz besondere Rolle ein: Sie ist Teil der fünfköpfigen Jury, welche die Punkte für Deutschland vergibt. Deren Abstimmung fließt zu 50 Prozent in die Gesamtwertung aus Deutschland ein. Die anderen 50 Prozent bestimmt das Fernsehpublikum. Im Interview mit Redakteurin Jasmin Amend hat die 22-jährige Charlotte Rezbach darüber gesprochen, was ihr diese Aufgabe bedeutet und warum ein Auftritt in Ravensburg für sie heißt, anzukommen.

Wie bist du dazu gekommen, Teil dieser ESC-Jury zu sein?

Ich weiß gar nicht genau, wie ich dafür ausgewählt wurde. Ich war jedenfalls sehr überrascht und sehr glücklich über das Angebot. Es ist eine Ehre für mich, zusammen mit fünf anderen tollen Menschen für Deutschland Punkte vergeben zu dürfen. Ich denke, bei der Auswahl haben die Organisatoren Wert darauf gelegt, eine bunt gemischte Jury zu finden, also Männer und Frauen aus verschiedenen Bereichen der Musik. So kommen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, die auch unterschiedliche Musikgeschmäcker haben.

Wie genau läuft die Punktevergabe ab?

Details bekommen wir erst die kommenden Tage. Fest steht aber, die Punktevergabe wird in Hamburg stattfinden und ist mit einem Auftritt am Spielbudenplatz verbunden: Zusammen mit meiner Band spiele ich ein, zwei Musikstücke. Ich habe schon mit Künstlern gesprochen, die letztes Jahr in der Jury saßen, und die meinten alle, das ist eine sehr schöne Aufgabe. Barbara Schöneberger moderiert das Event, bei dem es auch Zuschauer geben wird. Das Event wird live im Fernsehen übertragen.

Welches sind deine nächsten Projekte und wo kann man dich als nächstes sehen?

Wir hatten gerade eine Tour durch Deutschland, die zweite zu meinem Album „Querfeldein“, und jetzt gehen die Festivals los. Wir spielen in ganz Deutschland zwischen 20 und 30 Festivals, zum Beispiel auch in Friedrichshafen. Die freie Zeit nutze ich jetzt, um viel zu schreiben und mich auszuprobieren, um zu schauen, wo das nächste Album hingehen soll.

Im Dezember bist du auch wieder im Konzerthaus in Ravensburg. Was bedeutet dieses Heimspiel für dich?

Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal im Konzerthaus gespielt, und ich fände es sehr cool, wenn das eine Art Tradition für uns wird. In den letzten anderthalb Jahren ist viel passiert, der ganze Trubel war mehr als gedacht. Da war es so schön nach Hause zu kommen, bekannte Gesichter zu sehen und mit ihnen zu teilen, was ich erlebt habe. Das war am Ende des Jahres eine Art Ankommen, Heimkommen und Runterkommen und ein Verstehen, was da eigentlich im letzten Jahr passiert ist. Der Auftritt im Ravensburger Konzerthaus hat auf jeden Fall schon einen Traditionscharakter und ich freue mich sehr darauf.