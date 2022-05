Eine echte Win-win-Geschichte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wer die Schliererstraße befährt und dabei einen kurzen Blick auf den Weinberg und das zauberhafte Haus dort wirft, dem wird er gleich auffallen: Der neue Zaun unten am Weinberg. Es dauerte sage und schreibe mehr als vier Monate, bis die Ehrenamtlichen mit der Arbeit beginnen konnten, um den alten und völlig morschen Zaun zu ersetzen.

Nach Rücksprache mit der Stadt Ravensburg gab es schon im Dezember 2021 einen Vor-Ort-Termin mit der Vereinbarung, dass die Stadt die Materialkosten übernimmt und die Ehrenamtlichen die Arbeit ausführen. Wenige Tage später gab es einen genehmigten Kostenvoranschlag und das Material wurde bestellt. Also eine echte Win-win-Situation, denn eigentlich wäre die Stadt komplett für die Erneuerung zuständig gewesen. So hofften alle Beteiligten, dass schon sehr bald mit den Arbeiten begonnen werden könnte, man peilte den Februar an. Doch daraus wurde nichts, denn die Lieferkettenproblematik zeigte ihr wahres Gesicht. Immer wieder wurden die Ehrenamtlichen vertröstet, immer wieder hieß es: Ja, wahrscheinlich nächste Woche. Es vergingen so 16 Wochen!

Doch dann begann endlich die Arbeit am Rauenegg. Bei bestem Wetter machten sich am Montag zehn Ehrenamtliche unter der Regie von Albert Schuster ans Werk. Der alte Zaun wurde demontiert, der neue vor Ort gefertigt und fachmännisch montiert. Nach gut sechs Stunden und einer starken Teamleistung war das Ziel übertroffen, denn eigentlich waren zwei Tage geplant gewesen.

Für die Stadt Ravensburg und für die Ehrenamtlichen ist dies ein weiteres gutes Beispiel für die gute Kooperation und ein Ansporn für künftige Aufgaben. Der Stadt und allen Beteiligten gilt ein herzlicher Dank.